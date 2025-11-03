El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 86%. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará parcialmente, con intervalos de nubes que permitirán que el sol brille en algunos momentos.

Durante la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas. El viento soplará del norte a una velocidad de 4 a 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. La probabilidad de precipitaciones es nula hasta el mediodía, lo que sugiere que no se esperan lluvias en las primeras horas del día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Las nubes se irán acumulando, y se prevé que el cielo se torne más nuboso hacia la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 70%. El viento aumentará en intensidad, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h del sur, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales.

Hacia la tarde-noche, la probabilidad de lluvia comenzará a aumentar, especialmente a partir de las 19:00 horas, con un 80% de probabilidad de precipitaciones. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 2 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 40% en las horas vespertinas. Esto podría generar un ambiente más inestable, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

La puesta de sol se producirá a las 18:27, y aunque el cielo estará cubierto, es posible que se puedan apreciar algunos claros que permitan disfrutar de un atardecer pintoresco. La temperatura al caer la noche se mantendrá en torno a los 15 grados, lo que hará que la velada sea fresca, pero agradable para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.