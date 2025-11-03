El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para esta época del año.

El estado del cielo comenzará con nubes altas en la madrugada, pero rápidamente se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A partir de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. Sin embargo, hacia la noche, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que el cielo se cubra parcialmente.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un acumulado estimado de 0.1 mm. Esto podría ser suficiente para mojar ligeramente el suelo, pero no se espera que cause inconvenientes.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 61% por la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en la mañana, aumentando a 20 km/h en la tarde. Hacia la noche, se espera que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a un posible aumento de nubes y la ligera posibilidad de lluvia hacia la noche. La combinación de temperaturas moderadas y un viento suave hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el cambio de condiciones hacia la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.