El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 20 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas de la mañana, antes de ir en aumento.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 71% por la tarde, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en zonas abiertas. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, sobre todo en las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, se espera un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche, con un 65% de probabilidad de precipitaciones entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las lluvias, si se presentan, serán escasas, con un total estimado de 0.6 mm, lo que sugiere que no se espera un evento significativo de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el inicio de un periodo nocturno que podría traer consigo un aumento en la nubosidad.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con un ligero aumento de nubes hacia la tarde y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la noche. Es un buen día para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera y estar atentos a la evolución del tiempo conforme se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.