El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15 horas, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 17 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 69% a media tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 19 km/h en la tarde. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina será más notable.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día seco en general, con un leve aumento en la posibilidad de lluvia hacia la tarde, especialmente a partir de las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 45%. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con un total acumulado de solo 2 mm hacia el final del día, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y pasajera.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá de nubes más densas, y se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 18:26 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca al caer la noche.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente nublado pero sin lluvias significativas hasta la tarde, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo variable, llevando consigo una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente cubierto por nubes altas, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 6:00 y las 12:00, cuando las temperaturas alcanzarán su punto más alto, rondando los 17 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 63% hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

