El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, lo que ha dado paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que rondan entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa se mantiene alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados . Sin embargo, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes cubiertas y, en algunos momentos, incluso cubierto con lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa hacia la tarde, con un 45% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que sugiere que es prudente estar preparado para posibles chubascos.

El viento, que soplará principalmente del este y sureste, variará en intensidad a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 20 km/h en la tarde y alcanzando picos de hasta 32 km/h en la noche. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 15 grados . La humedad relativa también comenzará a bajar, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

Es importante tener en cuenta que, aunque la mañana se presenta tranquila, la tarde y la noche pueden traer consigo cambios significativos en el tiempo. Se recomienda a los residentes de Nigrán que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que se preparen para posibles lluvias y un descenso en la temperatura al caer la noche. La jornada de hoy será un recordatorio de que el tiempo en esta región puede ser impredecible, y es mejor estar preparados para cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.