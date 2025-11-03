El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un panorama nuboso a medida que avanza la jornada. A partir de las 2 de la tarde, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso que se mantendrá hasta la tarde-noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A medida que la tarde avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando se espera una probabilidad de lluvia escasa, con un acumulado de 0.8 mm hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es baja, con un 45% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 21:00, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas en la tarde-noche añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Es recomendable que los residentes se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.