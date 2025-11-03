El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte. A medida que avanza la mañana, la situación mejora ligeramente, con períodos de poco nuboso que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 11 grados durante la madrugada y descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 94% y bajando ligeramente a un 65% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre. Se recomienda vestirse en capas para mantenerse cómodo a lo largo del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa hasta la tarde, cuando hay una probabilidad del 85% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 7 y las 9 de la noche. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total de 0.8 mm, lo que sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se prevé un aguacero.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que el día avanza, el viento cambiará ligeramente hacia el sur y luego al suroeste, lo que podría influir en la percepción del frío.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.