El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se han observado nubes altas que continuarán dominando el panorama durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la situación se mantendrá estable, con un cielo poco nuboso que permitirá que la luz del sol se filtre en ciertos momentos.

Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 7 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una sensación de humedad que, aunque disminuirá ligeramente, se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 54% al 64% durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta a un 45%, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas, con un 40% de probabilidad de tormenta en ese mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Mondariz estén preparados para posibles cambios en el tiempo al caer la noche.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde, provenientes del suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche. Los residentes deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un posible cierre de jornada con precipitaciones.

