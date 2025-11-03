El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, las nubes altas dominarán el panorama, pero a partir de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura oscilará entre los 9 y 19 grados , siendo más frescas las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Esto podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más confortable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, especialmente en zonas abiertas, donde el viento podría alcanzar hasta 25 km/h. Este viento moderado puede ser refrescante, pero también es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 1% de probabilidad, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan precipitaciones significativas. A pesar de esto, se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es también baja, con un 40% de posibilidad en la tarde, lo que indica que, aunque no se anticipan tormentas severas, es prudente estar alerta ante cualquier cambio repentino en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparados para cualquier eventualidad, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.