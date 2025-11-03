El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados . La jornada comenzará con nubes altas que irán dando paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

A medida que avance la tarde, la nubosidad aumentará, y se espera que hacia la noche el cielo se cubra completamente. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y bajando a un 64% durante la noche, lo que contribuirá a una sensación de frescura al caer el sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas que no superarán los 5 km/h. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable durante el día, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde-noche.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 19:00 horas. Sin embargo, se espera un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche, alcanzando un 85% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras, por lo que es aconsejable llevar un paraguas si se planea salir más tarde.

La probabilidad de tormentas es también baja durante el día, pero se incrementa a un 45% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas si se tiene previsto realizar actividades al aire libre en la tarde-noche.

En resumen, el día en Meis se presentará mayormente soleado y agradable, pero con un cambio notable hacia la noche, donde se prevén cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.