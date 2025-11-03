El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al amanecer, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas persistirán, pero se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado en las horas centrales del día, alcanzando temperaturas de hasta 18 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que el sol se eleva, la temperatura se estabilizará en torno a los 15-18 grados, proporcionando un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, existe una probabilidad del 90% de que se produzcan lluvias ligeras, lo que podría afectar a quienes planeen salir por la noche. La precipitación acumulada se estima en 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se tiene previsto estar fuera.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvias ligeras al caer la noche. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, así que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.