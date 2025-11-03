El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas y bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en ciertos momentos. A medida que avance la jornada, la niebla se hará más presente, especialmente durante las primeras horas, con una probabilidad de niebla que se mantendrá alta hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 100% en las primeras horas y bajará a un 60% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula hasta la tarde, cuando se prevé un leve aumento en la posibilidad de tormentas, con un 40% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, no se esperan acumulaciones de lluvia que puedan afectar las actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 08:08 y se pondrá a las 18:22, lo que permitirá disfrutar de un día con una duración de luz solar razonable, aunque la presencia de nubes podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias significativas, la niebla y la bruma podrían ser factores a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.