El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente cubierto por nubes altas, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas estables alrededor de los 12 a 13 grados. La brisa del sur, con velocidades de entre 7 y 8 km/h, aportará un ligero alivio a la frescura matutina. La probabilidad de precipitación es nula hasta el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que alcanzarán hasta los 16 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes más densas que podrían indicar un cambio en las condiciones climáticas.

A partir de las 18:00 horas, el cielo se tornará cubierto, y la probabilidad de lluvia comenzará a aumentar, especialmente en las últimas horas del día. Aunque la precipitación será ligera, se prevé que se acumulen hasta 2 mm de lluvia hacia la noche. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 15 grados a las 20:00 horas.

El viento, que soplará del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 16 km/h en la tarde, lo que podría generar rachas más intensas en momentos puntuales. Esta brisa puede ser más notable al caer la noche, cuando la temperatura baje y la sensación térmica se vuelva más fresca.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente seco y templado, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto a medida que avance la jornada. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen las horas de sol, pero que estén preparados para la posibilidad de lluvia ligera al caer la noche.

