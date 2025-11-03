El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, A Guarda se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo mayormente despejado, especialmente entre las 5 y las 15 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 61% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a mitigar esta percepción a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 19 horas. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 19 y las 21 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 80%. Esto coincide con un incremento en la posibilidad de tormentas, que se sitúa en un 40% para ese mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de A Guarda estén preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche.

A medida que el sol se ponga a las 18:27, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo podría cubrirse de nuevo, lo que podría dar paso a un ambiente más fresco y húmedo. La noche se presentará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas, lo que podría afectar a quienes planeen actividades nocturnas.

En resumen, el día en A Guarda se caracterizará por un inicio mayormente despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Se recomienda a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome precauciones si planea salir más tarde en el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.