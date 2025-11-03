El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . A medida que avance la mañana, las nubes se tornarán más densas, y se espera que el cielo esté muy nuboso durante gran parte del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, con valores que podrían llegar a los 18 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 86% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la situación cambiará, y se incrementará la posibilidad de lluvias, alcanzando un 85% de probabilidad en el periodo de 19:00 a 01:00. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo, especialmente en la noche.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde y la noche, donde se prevén rachas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

La humedad, que será notable durante todo el día, alcanzará su punto más alto en las primeras horas, con un 93% a las 6:00. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo cambiante y llevar consigo un paraguas si planean salir más tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, lo que ha dado paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que rondan entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa se mantiene alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en 10 grados a la 1 de la tarde, mientras que la humedad se mantendrá en niveles similares.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.