El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 15 grados en las horas centrales del día. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá una mejora en la visibilidad y un ambiente más agradable para las actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados a las 16:00, lo que hará que la tarde sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la noche, donde se prevé una posibilidad de lluvia escasa.

El viento será moderado, predominando del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento cambiará ligeramente a sureste, lo que podría influir en la sensación de frío al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:24, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00. La humedad aumentará gradualmente, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, se espera un leve incremento en la posibilidad de lluvia hacia la noche, con un 40% de probabilidad de tormenta en las horas más tardías.

En resumen, Forcarei experimentará un día con un inicio brumoso y niebla, seguido de un ambiente más despejado y cálido en la tarde, ideal para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de noviembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleva en el horizonte.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

