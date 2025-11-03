El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleva en el horizonte.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

La probabilidad de precipitación es muy baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 70% de probabilidad de lluvia escasa entre las 19:00 y 21:00 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, por lo que no se anticipa un impacto significativo en las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de A Estrada. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, hoy será un día mayormente soleado y fresco en A Estrada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un ligero descenso de temperatura y la posibilidad de algunas lluvias ligeras al final del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente nublado con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se han registrado nubes altas, que darán paso a un cielo nuboso durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, proporcionando momentos de sol intercalados con nubes.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 18:00.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.