El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente nublado con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se han registrado nubes altas, que darán paso a un cielo nuboso durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, proporcionando momentos de sol intercalados con nubes.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, comenzando en torno a los 11 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% y descendiendo gradualmente a un 65% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará ligeramente hacia el sur y suroeste, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 85%. Esto sugiere que es posible que se presenten algunas lluvias ligeras, por lo que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante la tarde-noche.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero con precauciones ante la posible lluvia más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.