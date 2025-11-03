El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe nuboso, aunque se alternará con momentos de poco nuboso. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. Este viento, que soplará del norte y del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde.

Por la tarde, el cielo se tornará más cubierto, y se prevén condiciones de lluvia escasa hacia el final del día. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 90% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La precipitación acumulada podría ser de hasta 2 mm, lo que, aunque no es excesivo, podría causar molestias a quienes se encuentren al aire libre.

La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 15 grados a las 20:00. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas seguirán bajando, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, se prevé un 40% de posibilidad de tormenta en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría intensificar las condiciones meteorológicas. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones del tiempo y tomar precauciones si planean salir durante la tarde y la noche.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 18:00.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas y brumas, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que acentuará la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.