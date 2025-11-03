El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. A medida que avance la jornada, las nubes altas darán paso a un cielo poco nuboso, permitiendo que la luz del sol se filtre y eleve las temperaturas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 17 grados, brindando un respiro del frío matutino. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 73% al final de la jornada. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero por la tarde se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 30% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día. La probabilidad de precipitación es nula hasta las primeras horas de la tarde, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables en las horas centrales, ideal para paseos y actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un hermoso atardecer alrededor de las 18:24.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se han observado nubes altas que continuarán dominando el panorama durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la situación se mantendrá estable, con un cielo poco nuboso que permitirá que la luz del sol se filtre en ciertos momentos.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el paisaje, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

