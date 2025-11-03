El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Cangas experimentará un día con un tiempo variable que comenzará con nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo, ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades cotidianas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento fresco ayudará a mantener las temperaturas agradables, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una ligera posibilidad de lluvias, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad de tormenta aumenta hasta un 45%. Esto sugiere que, aunque el día comenzará y transcurrirá mayormente seco, es prudente estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

En resumen, el día en Cangas se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones cambiantes hacia la tarde y la noche, cuando la posibilidad de lluvia podría interrumpir las actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con un predominio de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 18 grados . Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 13 grados en las primeras horas, con un ligero descenso hacia la tarde.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, las nubes altas dominarán el panorama, pero a partir de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura oscilará entre los 9 y 19 grados , siendo más frescas las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, se espera la presencia de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la nubosidad aumentará nuevamente, con un pronóstico de cielos cubiertos hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.