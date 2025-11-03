El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El cielo mostrará una transición a lo largo del día. En las primeras horas, se observarán nubes altas, pero a partir de la tarde, el panorama cambiará a un cielo más cubierto. A partir de las 17:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con un 85% de probabilidad de precipitaciones entre las 19:00 y 01:00 horas. Aunque la lluvia no se anticipa en las primeras horas, se espera que hacia la noche se presenten lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 2 mm de precipitación.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 45% en la franja horaria de las 19:00 a las 01:00 horas, coincidiendo con el aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias. Es recomendable que los residentes y visitantes de Cambados estén preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la noche.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones cambiarán hacia la tarde y noche, con la posibilidad de lluvias y tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado en las horas centrales.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 8:00, se prevé que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 86% en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.