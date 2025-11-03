El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 11 grados, con cielos poco nubosos que permitirán que algunos rayos de sol se filtren. Sin embargo, la situación cambiará por la tarde, cuando las nubes altas dominarán el cielo, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados a las 14:00 horas. La humedad comenzará a disminuir, llegando a un 64% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más agradable.

A partir de las 18:00 horas, el cielo se volverá a cubrir, y la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se prevé un 85% de probabilidad de lluvia. Aunque la precipitación acumulada será escasa, se recomienda llevar paraguas o impermeable si se planea salir por la tarde o noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 19:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, que se intensificarán por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h desde el suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 40% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio fresco y nublado, seguido de un leve aumento de temperatura y la posibilidad de lluvias por la tarde y noche.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de frescor.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente nublado con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se han registrado nubes altas, que darán paso a un cielo nuboso durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, proporcionando momentos de sol intercalados con nubes.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte. A medida que avanza la mañana, la situación mejora ligeramente, con períodos de poco nuboso que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.