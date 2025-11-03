El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con un predominio de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 18 grados . Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 13 grados en las primeras horas, con un ligero descenso hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas moderadas y una humedad decreciente ofrecerá un ambiente más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h hacia el final del día, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones significativas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 1% de probabilidad, lo que podría afectar a quienes planeen salir después del ocaso, que se producirá a las 18:26. La probabilidad de tormentas es baja, con un 45% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque esto dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas.

En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, ideal para actividades diurnas, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. La combinación de temperaturas agradables y un viento moderado hará que el día sea propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Cangas experimentará un día con un tiempo variable que comenzará con nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, las nubes altas dominarán el panorama, pero a partir de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura oscilará entre los 9 y 19 grados , siendo más frescas las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente variable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol intercalados con algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.