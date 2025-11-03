El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Barro experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 94% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que salgan temprano.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, y se espera que las temperaturas alcancen los 11 grados a las 10:00 horas. La brisa del sureste, con velocidades de hasta 12 km/h, aportará un ligero alivio a la sensación térmica. La probabilidad de precipitación es nula durante esta franja horaria, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a nublarse nuevamente, con un aumento en la cobertura nubosa que alcanzará su punto máximo hacia las 18:00 horas, cuando se prevé un cielo muy nuboso. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 grados, lo que proporcionará un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

La probabilidad de lluvia se incrementará hacia la noche, especialmente a partir de las 19:00 horas, cuando se espera que el cielo esté cubierto y haya un 40% de probabilidad de tormenta. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados a las 20:00 horas. La humedad relativa también aumentará, lo que podría hacer que la sensación de frescura se intensifique.

Durante la noche, el viento soplará del sur a velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco. La temperatura mínima se espera que baje a 9 grados hacia la medianoche. A pesar de la posibilidad de lluvia escasa, la mayor parte del día se presentará seco, permitiendo disfrutar de las actividades diurnas sin mayores inconvenientes.

En resumen, Barro vivirá un día con un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en el tiempo hacia la tarde y la noche, especialmente si planean actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados . La jornada comenzará con nubes altas que irán dando paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte. A medida que avanza la mañana, la situación mejora ligeramente, con períodos de poco nuboso que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.