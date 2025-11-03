El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas moderadas hará que el tiempo sea bastante cómodo para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, especialmente en las horas más cercanas al ocaso, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones, especialmente si se encuentran en áreas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la noche, aunque se espera que cualquier lluvia sea escasa. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones significativas por mal tiempo.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:26, el cielo podría comenzar a cubrirse ligeramente, pero no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán, lo que podría hacer que se sienta un poco más fresco.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado y sin preocupaciones por la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . A medida que avance la mañana, las nubes se tornarán más densas, y se espera que el cielo esté muy nuboso durante gran parte del día.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, lo que ha dado paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que rondan entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa se mantiene alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 86%. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará parcialmente, con intervalos de nubes que permitirán que el sol brille en algunos momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.