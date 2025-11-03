El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados a las 7:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas centrales de la tarde. A medida que el sol se eleva, se espera que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 93%, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más intensa. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos, alrededor del 70% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y agradable para disfrutar del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el aumento de la velocidad del viento en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 45% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planeen salir por la noche.

En resumen, el día en As Neves se presenta como una jornada mayormente soleada y agradable, con temperaturas cálidas en las horas centrales y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.