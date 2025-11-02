El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad densa. A lo largo de la jornada, se prevé que la situación meteorológica se mantenga estable, con predominancia de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es del 25% en la mañana, aumentando a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es posible que se registren ligeras lluvias en este intervalo.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas de la tarde, antes de repuntar nuevamente hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 86% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste y el suroeste, con velocidades que variarán entre los 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las condiciones podrían mejorar ligeramente hacia la noche, con una disminución en la actividad de las precipitaciones. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de la puesta de sol, que se espera para las 18:26 horas.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un día de abrigo, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.