El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, oscilando entre los 12 y 17 grados . Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en 12 grados, aumentando gradualmente a 16 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sur y sureste a velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h, con rachas más intensas en ciertos momentos.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 20% de posibilidades de lluvia durante la mañana y aumentando a un 65% entre la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día podrían transcurrir sin lluvia, es probable que se registren algunas gotas a medida que se acerque la tarde. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, si bien no se espera una lluvia intensa, sí habrá momentos de inestabilidad.

El viento, que soplará principalmente desde el sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, contribuyendo a un ambiente más fresco.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas relativamente suaves para la época del año.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se prevé un día mayormente cubierto, con temperaturas suaves y una probabilidad de lluvia escasa, especialmente por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas a mano, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.