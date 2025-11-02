El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se espera en las primeras horas, acumulando alrededor de 0.1 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.

A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el cielo, aunque las lluvias se irán disipando. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados durante la mañana, y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 91% en las primeras horas y disminuirá gradualmente a un 63% hacia la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h en algunas horas, especialmente en la tarde. Sin embargo, no se prevén rachas fuertes ni tormentas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores contratiempos.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría limitar un poco la claridad del cielo. El orto se producirá a las 08:08 y el ocaso a las 18:26, lo que significa que los días están comenzando a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño.

Es recomendable que los habitantes de Vilaboa lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las condiciones mejorarán ligeramente, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo habitual. En resumen, un día típico de otoño en Vilaboa, con un tiempo fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos breves al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.