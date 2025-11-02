El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 2 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se espera en las primeras horas. A medida que avance la jornada, las nubes continuarán dominando el panorama, con periodos de nubosidad variable que podrían dar paso a algunas nubes altas en la tarde.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un leve aumento, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas lluvias escasas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, pero se mantendrá constante, contribuyendo a la frescura del ambiente.
En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar un abrigo y estar preparado para un tiempo variable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Desalojan un edificio de Bueu debido a un incendio
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo