El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se espera en las primeras horas. A medida que avance la jornada, las nubes continuarán dominando el panorama, con periodos de nubosidad variable que podrían dar paso a algunas nubes altas en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un leve aumento, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas lluvias escasas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, pero se mantendrá constante, contribuyendo a la frescura del ambiente.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar un abrigo y estar preparado para un tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.