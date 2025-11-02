El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 a 14 grados, con un ligero aumento en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos, lo que indica que la lluvia será más bien intermitente y escasa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta los 21 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 55% en las primeras horas, disminuyendo a un 5% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será posible, no será constante ni intensa. Las nubes altas dominarán el cielo durante la tarde, lo que podría permitir algunos claros, aunque en general, el cielo permanecerá mayormente cubierto.

La salida del sol está programada para las 08:08, mientras que el ocaso se producirá a las 18:27, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia ligera y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de abrigo y precaución al salir, especialmente en las horas de mayor actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.