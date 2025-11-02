El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones sean de cielo cubierto, con algunas variaciones hacia la noche, donde se mantendrá el mismo patrón. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , comenzando con un ambiente fresco en las primeras horas y alcanzando su punto más cálido alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% en la madrugada y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 76% y el 91%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 15% de lluvia ligera en las primeras horas del día, aumentando a un 35% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 65% entre las 13 y las 19 horas. Sin embargo, las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda caer será escasa y no generará inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más activas del día. Esto proporcionará un ligero alivio a las temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de humedad.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que para la noche se mantengan en torno a los 14 grados . La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la vista del cielo estrellado en la noche.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, especialmente en las horas de la tarde, cuando la posibilidad de lluvia es más alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.