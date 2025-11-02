El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche, el cielo ha estado cubierto, y se espera que esta tendencia continúe durante las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en 12 grados y descendiendo a 10 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avanza el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 80% y bajando gradualmente a un 62% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las primeras horas del día. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el resto del día permanezca seco, con un 0% de probabilidad de precipitación entre la 1 y las 9 de la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que el sol se eleva, el orto se producirá a las 08:08, y el ocaso se espera para las 18:27, lo que proporcionará un tiempo de luz diurna adecuado para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero debido a las temperaturas frescas y la posibilidad de que el cielo se cubra nuevamente hacia el final del día.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y una ligera probabilidad de lluvia en las primeras horas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que disfruten de las horas de luz diurna mientras dure.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.