El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará de manera moderada. La velocidad del viento variará entre 3 y 6 km/h, predominando de direcciones como el noroeste y el oeste. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un 40% de probabilidad de lluvias ligeras entre las 01:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de la mañana, las posibilidades de lluvia disminuirán considerablemente, y no se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Tomiño disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura del ambiente.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del entorno.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas frescas, con un leve riesgo de lluvia en las primeras horas. La combinación de humedad y viento moderado hará que la sensación térmica sea más fresca, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.