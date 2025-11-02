El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 80% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura en este periodo oscilará entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 92%.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 14 grados, proporcionando un respiro en comparación con las horas más frías de la mañana.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, cayendo a un 0% entre las 7:00 y las 9:00 de la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con condiciones húmedas, la tarde y la noche podrían ofrecer un respiro, permitiendo que los residentes de Soutomaior disfruten de un tiempo más seco. Las temperaturas en la tarde oscilarán entre los 15 y 17 grados, lo que podría resultar en un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h, predominando del sur y sureste. Esto significa que, aunque el viento será ligero, podría sentirse un poco más fresco en las horas más frías de la mañana y la noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 10:00 de la noche. La humedad relativa aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia en la mañana, seguido de un periodo más seco en la tarde y temperaturas moderadas que permitirán disfrutar del día a pesar de la nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.