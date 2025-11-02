El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 9 grados a las 6 de la mañana, mientras que la máxima se espera alrededor de las 2 de la tarde, con 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con ligeras variaciones que no superarán los 5 grados entre el mínimo y el máximo.

En cuanto a la precipitación, aunque se prevé un día mayormente seco, existe una probabilidad del 60% de que se produzcan lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con un total de 0.1 mm pronosticados. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Silleda lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que incluso una ligera lluvia puede resultar incómoda.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h alrededor de las 11 de la mañana. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que podría permitir algunos momentos de luz solar intermitente. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, a pesar de las nubes, no se anticipan condiciones climáticas severas.

En resumen, Silleda experimentará un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable, manteniendo a mano ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.