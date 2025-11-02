El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas continuarán presentes. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados , siendo más cálidas durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más templado, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve indicio de posibles lloviznas en la tarde, aunque estas son poco probables. La previsión de precipitaciones indica que la posibilidad de que se produzcan es mínima, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las condiciones del viento pueden hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque las nubes pueden limitar un poco la claridad del cielo. La salida del sol se producirá a las 08:09, y el ocaso será a las 18:27, lo que proporciona un buen número de horas de luz para disfrutar de la belleza natural de Sanxenxo.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por la costa o una visita a los encantadores rincones de la localidad, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.