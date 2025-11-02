El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas, con un 90% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán escasas y no generarán grandes inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de la zona lleven paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más frescas.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 3 y 5 km/h, lo que no generará condiciones adversas, pero puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la bruma se sienta más intensa.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento suave contribuirán a una sensación de frío, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.