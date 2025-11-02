El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente durante la mañana, con un 80% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras. A lo largo del día, esta probabilidad disminuirá, pero se mantendrá en un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que aún podrían presentarse algunas lloviznas. Sin embargo, las condiciones de tormenta son prácticamente nulas, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

El orto se producirá a las 08:08 y el ocaso a las 18:27, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de aproximadamente 10 horas de luz solar, aunque esta luz estará filtrada por las nubes. Es recomendable que los residentes se preparen para un día fresco y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante la mañana.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con posibilidades de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores o a abrigarse bien si se decide salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.