El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Ribadumia se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes que podrían dejar caer algunas gotas, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el cielo, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 25% de probabilidad entre las 10:00 y las 13:00 horas, y un aumento a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , comenzando con 14 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 78% y el 94% a lo largo del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 20 km/h, lo que podría ser notable en áreas más expuestas.

La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes podría limitarla en ciertos momentos, especialmente si se producen algunas lluvias. A lo largo del día, la actividad tormentosa se prevé nula, lo que significa que no se esperan fenómenos severos que puedan afectar la tranquilidad de los ribadumenses.

El orto se producirá a las 08:09 y el ocaso a las 18:27, lo que nos brinda un día con aproximadamente 10 horas de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad podría aumentar, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En resumen, hoy en Ribadumia se espera un día mayormente nublado con temperaturas frescas, algunas lluvias ligeras y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre con precaución ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.