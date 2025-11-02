El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 80% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.1 mm en este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se mantendrá en un 5% entre las 7 y la 1 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto más alto en torno a las 3 de la tarde, con un máximo de 18 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la noche, el viento se suavizará, manteniéndose en torno a los 5 km/h.

En la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque la mayor parte del día seguirá siendo nublado. La probabilidad de lluvia se mantendrá en cero desde la 1 de la tarde hasta la medianoche, lo que sugiere que la lluvia de la mañana será la única en el día.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la velada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.