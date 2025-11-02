El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 65% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura en este periodo oscilará entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables, rondando los 12 grados en las primeras horas y descendiendo a 11 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que puede generar una sensación de frío. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas posteriores, con un 10% entre las 7:00 y las 13:00, y un 40% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, no se puede descartar completamente.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta los 3 km/h, aumentando ligeramente a 4 km/h en la tarde. A partir de las 11:00, se espera que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que podrían llegar a los 12 km/h. Este aumento en la velocidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados, pero con un descenso gradual hacia la noche, donde se espera que caigan a 15 grados. La humedad relativa también comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 86% hacia las 19:00. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de que se registren algunas nubes altas, aunque la probabilidad de lluvia será mínima.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana y a media tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que lleven paraguas si planean salir durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.