El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 17 grados a las 16:00 horas, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad y el viento. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en torno al 75% a lo largo de la tarde. El cielo seguirá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin que se prevén precipitaciones significativas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán entre 6 y 19 km/h, predominando del sur y suroeste. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde. A lo largo del día, las rachas de viento serán más intensas, alcanzando su máximo a las 11:00 horas, con velocidades de hasta 23 km/h.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 5% en las primeras horas del día y aumentando a un 40% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, se espera que las lluvias sean escasas, con un leve aumento en la probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde podría llegar hasta un 70%. A pesar de esto, las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con un total de 0.1 mm esperados en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que la sensación de frescura se intensifique con el avance de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá consigo condiciones climáticas adversas significativas para los habitantes de Pontecesures.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.