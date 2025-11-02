El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones de aproximadamente 0.1 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 6:00 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 18 grados . Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte. La probabilidad de lluvia se mantendrá en cero durante la tarde y la noche, lo que permitirá que los residentes de Ponteareas disfruten de un final de jornada más seco.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h, predominando de direcciones variables como el norte y el sureste. Esto significa que no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la claridad del cielo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 88% hacia el final del día. Los residentes deben estar preparados para un ambiente fresco y húmedo, especialmente si planean salir después del ocaso, que se producirá a las 18:26.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y ligeras posibilidades de lluvia en las primeras horas. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un ambiente más seco y templado por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.