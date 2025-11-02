El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza un 80% entre la 1 y las 7 de la mañana. A medida que avance el día, la posibilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá mayormente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 98% en las primeras horas y disminuirá gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 71% por la tarde.

El viento soplará de dirección sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia ligera. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, y que consideren llevar paraguas si planean salir durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.