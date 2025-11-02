El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 12 grados, con intervalos nubosos que podrían permitir la aparición de algunas nubes altas. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 65% de posibilidades de lluvia, aunque la cantidad esperada es mínima, con acumulados de hasta 0.1 mm en las horas más críticas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados a las 15:00. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 40% entre las 13:00 y las 19:00. Las condiciones de humedad continuarán siendo elevadas, con valores que oscilarán entre el 70% y el 86%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y en las estructuras más ligeras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 21:00. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el inicio de una noche tranquila, aunque fresca.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo nublado y fresco, con posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y que lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.