El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 90% en este periodo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 10 grados .

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias cesarán, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A partir de las 9 de la mañana, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia el mediodía.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h, predominando del norte y noreste. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, aunque se espera que su intensidad aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando hasta 12 km/h.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con nubes altas que podrían permitir algunos claros, pero sin expectativas de lluvias significativas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 a 11 grados, y la humedad comenzará a descender gradualmente, aunque seguirá siendo alta, rondando el 80% hacia el final del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes densas puede limitarla en algunos momentos.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados, y el cielo continuará cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas climáticas significativas. Los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día de abrigo, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.