El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto". Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 15 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste. La velocidad del viento variará entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, Oia disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura del ambiente.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades cotidianas.

El orto se producirá a las 08:09, y el ocaso será a las 18:28, lo que proporciona un día de luz relativamente corto, típico de esta época del año. Los habitantes de Oia pueden esperar un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer matices interesantes en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy será fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano para combatir el fresco viento del oeste.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.