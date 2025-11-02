El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados. El viento soplará del sureste a una velocidad de entre 4 y 7 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco. No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados alrededor de la 1 PM. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con nubes altas predominando en la atmósfera. La humedad comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

En cuanto al viento, se espera que cambie de dirección hacia el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Esto podría proporcionar un ligero alivio en la sensación térmica, aunque la alta humedad seguirá siendo un factor a considerar. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 8 PM.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que los residentes de O Rosal pueden disfrutar de un día tranquilo sin preocupaciones por condiciones climáticas severas. La puesta de sol se producirá a las 6:28 PM, marcando el final de un día que, aunque nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento suave del sureste contribuirán a un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.